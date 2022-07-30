 

Американцев предупредили о грозящем дефиците шоколада

30.07.2022, 12:48, Новости дня
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Американский производитель шоколада и конфет Hersheys заявил, что скоро перестанет справляться со спросом, рассказал гендиректор компании Мишель Бак.

«Мы не сможем полностью ответить на спрос», – информирует ABC News со ссылкой на слова главы компании, передает РИА «Новости».

Из-за ситуации в Украине стало сложнее доставлять оборудование и ингредиенты, в частности какао.

Фирма опасается, что не справится со спросом на «Хэллоуин», который отмечают в США октябре. На этот праздник принято раздавать конфеты облаченным в костюмы детям. Это несмотря на то, что компания начала готовиться к празднику еще весной.

По данным телеканала, продажи на «Хэллоуин» составляют 10% от ежегодного дохода компании.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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