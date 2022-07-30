 

Минобороны России опубликовало списки убитых и раненых при ударе по Еленовке военнопленных украинцев

30.07.2022, 12:48, Новости дня
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Минобороны РФ опубликовало списки погибших и раненых якобы после намеренного ракетного удара 29 июля из американской системы залпового огня «HIMARS» по следственному изолятору в районе населенного пункта Еленовка. Отметим, на видео и фото с места трагедии нет признаков взрыва ракеты (нет воронки, следов разрушений, а двухярусные кровати в эпицентре “взрыва” даже не упали), кроме того, на кроватях лежат обугленные трупы не в характерной позе для погибщих пожаре – “поза боксера”).

«Киевским режимом убита и покалечена большая часть из находившихся там 193-х военнопленных украинцев. По уточненным на утро 30 июля данным, в результате ракетного удара погибли 50 украинцев. Останки 48-ми военнопленных украинцев были обнаружены и извлечены из-под завалов помещений изолятора. Еще двое украинских военнопленных от тяжелых ранений скончались в дороге, при транспортировке в медицинское учреждение», – сообщается в Telegram-канале российского военного ведомства.

Минобороны опубликовало список украинских военнопленных, погибших в результате ракетного удара киевского режима по следственному изолятору.

При этом раненые доставлены в медицинские учреждения с тяжелыми ранениями. Всем им оказана необходимая медицинская помощь.

«Всю политическую, уголовную и моральную ответственность за кровавую бойню против украинцев несет лично Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон», – подчеркнуто в сообщении Минобороны России.

Напомним, в ночь на пятницу вооруженные силы Украины обстреляли Еленовскую исправительную колонию №120 под Донецком. Жертвами удара стали пленные украинские военнослужащие, которые там содержались. Удар по колонии нанесли из американской РСЗО HIMARS.

Минобороны России назвало произошедшее вопиющей кровавой провокацией с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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