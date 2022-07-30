Япония сообщила США о намерении остаться в проекте «Сахалин-2»

Япония передала США информацию о планах сохранить свои доли в проекте «Сахалин-2», сообщил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда по итогам экономической встречи в формате «2+2» США и Японии.

«Мы объяснили американской стороне, что хотим сохранить нынешнее положение вещей и, думаю, что мы достигли понимания», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на телеканал NHK.

Хагиуда отметил, что, выйдя из проекта, Токио уступит долю третьим странам, а Россия получит гигантскую прибыль.

Напомним, 1 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – будет заменен на новое российское юрлицо, а имущество компании станет собственностью России.

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