Япония сообщила США о намерении остаться в проекте «Сахалин-2»
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Япония передала США информацию о планах сохранить свои доли в проекте «Сахалин-2», сообщил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда по итогам экономической встречи в формате «2+2» США и Японии.
«Мы объяснили американской стороне, что хотим сохранить нынешнее положение вещей и, думаю, что мы достигли понимания», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на телеканал NHK.
Хагиуда отметил, что, выйдя из проекта, Токио уступит долю третьим странам, а Россия получит гигантскую прибыль.
Напомним, 1 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – будет заменен на новое российское юрлицо, а имущество компании станет собственностью России.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет