Курганский врач предупредил об опасности бесконтрольного употребления лекарственных растений

Наталья Курганская, врач-гастроэнтеролог/эндоскопист, посоветовала использовать травы с той же осторожностью, что и традиционные лекарства.

В беседе с корреспондентом “Москва 24” эксперт предупредила, что цветы, корни и листья растений содержат активные вещества, которые при неправильном использовании могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Не стоит думать, что травы можно принимать бесконтрольно, потому что они натуральные. Врач заявил, что они могут оказывать негативное влияние на организм и быть вредными.

Курган заявил, что пациенты с заболеваниями почек или печени, а также беременные женщины и кормящие матери должны соблюдать осторожность при использовании трав.