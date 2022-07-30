Численность населения России стремительно увеличится, благодаря новой методике Росстата

Росстат представил новую методику подсчета численности населения, разработанную в рамках комплекса по борьбе с демографическими проблемами.

Это позволит избежать проведения переписи в будущем, но получить достаточно точные цифры.

По мнению специалистов, необходимо учитывать граждан России, находящихся в утробе матери, а также ещё не зачатых, но запланированных детей.

– Всероссийская перепись населения проходит сравнительно редко, и прежняя методика не позволяла получить достаточно точную, выверенную статистику для эффективного управления государством, – говорят в ведомстве.

Так, мы имели ошибочное представление о том, что в нашей стране происходит естественная убыль населения, просто потому что, малыши, появившиеся на свет сразу после переписи, не были учтены. С новым подходом мы намерены повысить точность оценок и уже сейчас с уверенностью можем сказать, что население нашей страны продолжает расти внушительными темпами.

—