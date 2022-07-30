Москалькова заявила о тяжело больных моряках, удерживаемых в Украине

Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова заявила, что среди находящихся в плену в Украине моряков есть тяжело больные.

Москалькова добавила, что она переговорила с капитанами кораблей «Волго-Балт 225», «Омский-132», «Свирь», «Рондо», «Омский-6», «Волго-Балт 244», «Волго-Балт 193».

«Выяснилось, что трое человек тяжело больны. Их состояние здоровья вызывает большую обеспокоенность. Обратилась к украинской стороне о предоставлении им возможности вернуться домой», – написала Москалькова в Telegram-канале.

Также она обратилась с этим вопросом к компетентным органам России.

Ранее Москалькова заявляла, что ситуация с 77 пленными моряками восьми гражданских кораблей РФ в Украине усугубилась из-за того, что их корабли выставлены на торги.

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