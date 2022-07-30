 

Москалькова заявила о тяжело больных моряках, удерживаемых в Украине

30.07.2022, 11:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова заявила, что среди находящихся в плену в Украине моряков есть тяжело больные.

Москалькова добавила, что она переговорила с капитанами кораблей «Волго-Балт 225», «Омский-132», «Свирь», «Рондо», «Омский-6», «Волго-Балт 244», «Волго-Балт 193».

«Выяснилось, что трое человек тяжело больны. Их состояние здоровья вызывает большую обеспокоенность. Обратилась к украинской стороне о предоставлении им возможности вернуться домой», – написала Москалькова в Telegram-канале.

Также она обратилась с этим вопросом к компетентным органам России.

Ранее Москалькова заявляла, что ситуация с 77 пленными моряками восьми гражданских кораблей РФ в Украине усугубилась из-за того, что их корабли выставлены на торги.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.05.22 / ВСУ разместили в школах Одессы тяжелое вооружение и бронетехнику

13.12.20 / «Ведёт себя как националист» — Джонсона осудили за угрозу применить флот против рыболовов ЕС

01.10.20 / Guardian – разведку США обвинили в стремлении отравить Ассанжа

24.12.21 / В мире: Маленькая Эстония готовит ВМФ РФ большую проблему

14.01.21 / Спасающие людей защитные маски несут смерть животным в дикой природе

20.04.21 / Ко взрыву в Чехии причастны сотрудники подразделения ГРУ. В нем служил и высланный российский дипломат – СМИ

12.11.20 / В Раде обвинили Киев в желании уничтожить бизнес на Украине

08.02.21 / Мясников назвал опасное для сердца лекарство

23.02.21 / В компании Apple пытаются решить проблему с появлением розовых пикселей

16.09.20 / Лукашенко поручил договориться с Украиной о зеленом коридоре для хасидов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика