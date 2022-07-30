В России за сутки госпитализировали 1,6 тыс. человек с COVID

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в стране за минувшие сутки госпитализировано 1 634 человека, что на 5,2% меньше по сравнению с 29 июля.

Выписали в связи с выздоровлением 6 209 человек, на 33% больше по сравнению с 29 июля, выявили 12 248 новых случаев коронавируса, а скончались 43 человека, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Ранее в РФ госпитализировали 1723 человека, что на 8,4% меньше по сравнению с 27 июля.

—