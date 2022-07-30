Соловьев рассказал, как украинцы помогают друг другу избежать службы в армии

Российский телеведущий Владимир Соловьев опубликовал скриншот одного из харьковских пабликов, где люди предупреждают о местах, где украинские военные вручают повестки.

«Утро в харьковских чатах. Люди предупреждают друг друга о местах, в которых можно нарваться на вручение повестки», – написал он в своем Telegram-канале.

В середине июля стало известно, что комендатура Украины отлавливает уклонистов от армии по игровым клубам и подпольным казино. Отмечалось, что новая украинская армия становится «все более разношерстной – берут всех подряд – игроманов, студентов, алкоголиков, простых работяг».

На этой неделе американская газета New York Times отмечала, что боевой дух украинских войск снижается из-за набора на улицах в войска тех, кто не хочет участвовать в боевых действиях.

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