 

Соловьев рассказал, как украинцы помогают друг другу избежать службы в армии

30.07.2022, 11:20, Новости дня
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Российский телеведущий Владимир Соловьев опубликовал скриншот одного из харьковских пабликов, где люди предупреждают о местах, где украинские военные вручают повестки.

«Утро в харьковских чатах. Люди предупреждают друг друга о местах, в которых можно нарваться на вручение повестки», – написал он в своем Telegram-канале.

В середине июля стало известно, что комендатура Украины отлавливает уклонистов от армии по игровым клубам и подпольным казино. Отмечалось, что новая украинская армия становится «все более разношерстной – берут всех подряд – игроманов, студентов, алкоголиков, простых работяг».

На этой неделе американская газета New York Times отмечала, что боевой дух украинских войск снижается из-за набора на улицах в войска тех, кто не хочет участвовать в боевых действиях.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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