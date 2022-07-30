 

Медведев посетил ленинградский учебный центр

30.07.2022, 10:15, Разное
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Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в пятницу посетил учебный центр Лужского гарнизона Министерства обороны РФ в Ленинграде.
Как рассказали в секретариате, заместитель председателя Совета безопасности ознакомился с курсом подготовки личного состава Вооруженных сил РФ в рамках летнего обучения.

Медведев находился с рабочей поездкой в Северо-Западном федеральном округе. Накануне он посетил Петрозаводск, где провел совещание по вопросам безопасности на северо-западном направлении России. Это было сделано в свете вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Он также посетил некоторые финско-российские пограничные объекты.



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