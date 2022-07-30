Медведев посетил ленинградский учебный центр

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в пятницу посетил учебный центр Лужского гарнизона Министерства обороны РФ в Ленинграде.

Как рассказали в секретариате, заместитель председателя Совета безопасности ознакомился с курсом подготовки личного состава Вооруженных сил РФ в рамках летнего обучения.

Медведев находился с рабочей поездкой в Северо-Западном федеральном округе. Накануне он посетил Петрозаводск, где провел совещание по вопросам безопасности на северо-западном направлении России. Это было сделано в свете вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Он также посетил некоторые финско-российские пограничные объекты.