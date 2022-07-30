Франция начинает осознавать сложную энергетическую ситуацию

Оливье Веран, официальный представитель кабинета министров Франции, заявил, что энергетическая ситуация во Франции является “беспрецедентно сложной”, и выступил на брифинге в пятницу.

В настоящее время Франция находится в чрезвычайно сложном положении с точки зрения производства энергии. Во-первых, РФ резко сократила поставки газа; введенное Россией эмбарго на нефть сразу же снижает доступность топлива до конца. По словам Верана, существуют также трудности с производством и использованием ядерной энергии.

Представитель Кабинета министров заверил общественность, что правительство будет использовать все доступные рычаги для обеспечения энергетической безопасности. Кабинет министров увеличит объемы хранения газа и будет работать над строительством терминала в окрестностях Гавра.

Веран также заявил, что французское правительство намерено заморозить программу возобновляемых источников энергии.

В настоящее время из 56 реакторов Франции в эксплуатации находятся только 26. Двенадцать из 56 ядерных реакторов Франции были закрыты из-за обнаружения коррозии, а 18 остаются открытыми для ремонта. Агнес Панье Рунаш, министр энергетики страны, заявила в среду, что они будут перезапущены в течение ближайших нескольких недель.