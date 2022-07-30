 

Франция начинает осознавать сложную энергетическую ситуацию

30.07.2022, 10:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Оливье Веран, официальный представитель кабинета министров Франции, заявил, что энергетическая ситуация во Франции является “беспрецедентно сложной”, и выступил на брифинге в пятницу.
В настоящее время Франция находится в чрезвычайно сложном положении с точки зрения производства энергии. Во-первых, РФ резко сократила поставки газа; введенное Россией эмбарго на нефть сразу же снижает доступность топлива до конца. По словам Верана, существуют также трудности с производством и использованием ядерной энергии.

Представитель Кабинета министров заверил общественность, что правительство будет использовать все доступные рычаги для обеспечения энергетической безопасности. Кабинет министров увеличит объемы хранения газа и будет работать над строительством терминала в окрестностях Гавра.

Веран также заявил, что французское правительство намерено заморозить программу возобновляемых источников энергии.

В настоящее время из 56 реакторов Франции в эксплуатации находятся только 26. Двенадцать из 56 ядерных реакторов Франции были закрыты из-за обнаружения коррозии, а 18 остаются открытыми для ремонта. Агнес Панье Рунаш, министр энергетики страны, заявила в среду, что они будут перезапущены в течение ближайших нескольких недель.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07.22 / Ученые выяснили, действительно ли у настойчивых людей мозг работает лучше

24.12.21 / Вакцинация от ковида: в чем Москва опередила другие мегаполисы мира

21.04.22 / Тайваньскому телеканалу пришлось извиниться за сообщение о «вторжении Китая»

09.04.22 / Мнение: Бабушка

14.07.22 / Володин в Луганске встретился с депутатами Народного совета ЛНР

24.07.22 / Для любительниц рыжих оттенков: 10 идей окрашивания, которые стоит попробовать в новом сезоне

26.05.21 / Золотой сезон для ножек: горячие тренды летнего педикюра и советы по уходу

04.10.21 / Они медленно, но верно разрушают отношения: 4 знака зодиака, которым сложнее других поддерживать долгую романтическую связь

07.05.21 / Интервью с Дмитрием Медведевым

17.01.22 / Врач-диетолог Чехонина рассказала, какие продукты не сочетаются с алкоголем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика