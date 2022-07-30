 

Французский волонтер рассказал о процессе инсценировки в Буче

30.07.2022, 9:57, Новости дня
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Волонтер, бывший французский военный, писатель Адриан Боке, побывавший на Украине, рассказал, что видел инсценировку в Буче, когда вместе с волонтерской миссией доставлял гуманитарную помощь и лекарства.

Волонтер рассказал, что стал свидетелем пыток и убийств российских военнопленных, а также видел, как украинские военные готовили инсценировку массовых убийств мирного населения, передает РИА «Новости».

«Когда я говорю об убийствах и пытках, речь идет об убийстве и пытках российских военных. В первую очередь казнили офицеров. Я слышал крики, когда «азовцы» (против боевиков нацбатальона «Азов» в РФ возбуждены уголовные дела – прим. ВЗГЛЯД) спрашивали, кто здесь офицер. Как только звучал ответ, тут же производился выстрел в голову этому человеку…», – сказал Боке.

Боке добавил, что стал свидетелем пыток и убийств военнопленных, когда украинские военные уже несколько дней вернули контроль над городом.

В начале апреля Боке увидел подготовку к провокации в Буче с целью обвинить российских военных в массовом убийстве мирного населения.

«Когда мы проезжали по городу, я видел на обочинах улиц тела людей, и при этом у меня на глазах из грузовиков доставали тела людей, которые выкладывали рядом с лежащими на земле телами, чтобы придать эффект массовости гибели людей», – сказал он.

Боке добавил, что рядом находились журналисты, которые сразу тела снимали. Этим же сообщением поделился другой волонтер, который видео, как в Бучу приезжали грузовики–рефрижераторы из других городов Украины, из которых выгружали тела людей.

По словам Боке, на население и на волонтеров оказывалось давление, были угрозы тюремным заключением, физической расправой со стороны представителей украинских вооруженных формирований. Также волонтер рассказал о фактах незаконного требования выдать военнослужащим препараты, которые предназначались для детской больницы.

 По словам волонтера, после того как он стал рассказывать о преступлениях, совершаемых вооруженными формированиями киевского режима, свидетелем которых он стал, ему стали поступать угрозы физической расправы. Он опасается, что власти Франции будут его теперь преследовать.

Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространили информацию о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в городе Буче.

В Минобороны РФ распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ».

Военные подчеркнули, что все подразделения покинули город еще 30 марта и обратили внимание, что 31 марта мэр города Бучи Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, «но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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