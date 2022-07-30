 

Google Chrome станет платным для россиян с 1 августа

30.07.2022, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Компания Google приняла решение ввести ежемесячную абонентскую плату за использование популярного браузера Chrome.

В официальном сообщении IT-гиганта говорится, что это вынужденная мера, на которую компания была вынуждена пойти из-за существенного снижения прибыли российского подразделения. По сравнению со вторым кварталом прошлого года в 2022-м IT-гигант недополучил более 10 миллиардов рублей чистого дохода.

– Прибавьте к этому несколько решений судов не в нашу пользу – общая сумма потерь составляет порядка 17 миллиардов. Поэтому мы вынуждены пойти на непопулярные меры и ввести плату за наши продукты, – заявил в интервью РБК глава Google Russia.

Стоимость месячной подписки на Chrome составит 99 рублей для физических лиц, а для коммерческих организаций – 499 рублей. Несмотря на ограничения работы платёжных систем Visa и Mastercard в России, Google нашла способ осуществлять платежи. Оплата будет проводиться через китайский сервис Unionpay, который недавно был интегрирован с российской Системой быстрых платежей.

Согласно оценке сервиса «Яндекс.Метрика», в начале 2022 года браузером Chrome пользовались более 40 миллионов россиян. Даже если подписку оформят 20% из них, то прибыль Google не менее миллиарда рублей в месяц.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.09.21 / Анастасия отказалась брать фамилию отца: чем занимается приемная дочь Евгения Осина (новые фото)

27.05.22 / На заводе “Москвич” планируется выпускать электромобили – Собянин

14.07.21 / 6 новых русских сериалов, которые вы успеете посмотреть до конца лета

02.03.22 / Скандалы: Подальше к экватору

06.05.22 / Fox News – демократам придётся трудно — Байден идёт ко дну по всем статьям

08.12.20 / Жуткое существо вынесло на берег в Австралии

23.12.21 / Мнение: Главари…

04.08.21 / Оккультные тайны параллели 33

18.01.22 / Москвичи могут записаться к врачу через интернет, по телефону и лично в поликлинике

26.01.21 / Алина Кабаева: «Дворец в Геленджике принадлежит мне»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика