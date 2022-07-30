Google Chrome станет платным для россиян с 1 августа

Компания Google приняла решение ввести ежемесячную абонентскую плату за использование популярного браузера Chrome.

В официальном сообщении IT-гиганта говорится, что это вынужденная мера, на которую компания была вынуждена пойти из-за существенного снижения прибыли российского подразделения. По сравнению со вторым кварталом прошлого года в 2022-м IT-гигант недополучил более 10 миллиардов рублей чистого дохода.

– Прибавьте к этому несколько решений судов не в нашу пользу – общая сумма потерь составляет порядка 17 миллиардов. Поэтому мы вынуждены пойти на непопулярные меры и ввести плату за наши продукты, – заявил в интервью РБК глава Google Russia.

Стоимость месячной подписки на Chrome составит 99 рублей для физических лиц, а для коммерческих организаций – 499 рублей. Несмотря на ограничения работы платёжных систем Visa и Mastercard в России, Google нашла способ осуществлять платежи. Оплата будет проводиться через китайский сервис Unionpay, который недавно был интегрирован с российской Системой быстрых платежей.

Согласно оценке сервиса «Яндекс.Метрика», в начале 2022 года браузером Chrome пользовались более 40 миллионов россиян. Даже если подписку оформят 20% из них, то прибыль Google не менее миллиарда рублей в месяц.

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