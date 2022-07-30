 

Мюнхен отключает сауны для экономии энергии и снижает температуру воды в бассейне

30.07.2022, 8:54, Разное
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В целях экономии электроэнергии в связи с нынешними трудностями с поставками газа сауны в муниципальных бассейнах Мюнхена (Бавария) будут отключены, а температура воды дополнительно снижена. Об этом сообщило в пятницу агентство DPA со ссылкой на немецкую коммунальную фирму Stadtwerke Munchen.
Все 10 саун бассейнов SWM останутся закрытыми до дальнейшего уведомления. Минимальная температура воды в крытом бассейне снизится на 1 градус, до 26 градусов Цельсия. Температура в открытых бассейнах с теплой водой, тренировочных бассейнах и открытых бассейнах останется на уровне 28 градусов вместо нынешних 30 градусов. Минимальная температура в открытых бассейнах составит 22°C.

SWM заявила, что эти дополнительные меры экономии снижают потребление газа и энергии для обогрева бассейнов. В июне минимальные температуры уже были снижены. В детском бассейне поддерживается температура 32° в крытом и 28° в открытом бассейне, чтобы отвадить неплавающих, особенно маленьких посетителей.

Обербургомистр Мюнхена Дитер Райтер заявил, что минимальная температура будет снижена, а в офисах и школах на время летних каникул будет отключена горячая вода. Подсветка исторических зданий, таких как ратуша, также будет отключена в ночное время. Освещение главных улиц Мюнхена также будет отключено в 22:00 по местному времени. Райтер отметил, что почти половина светофоров в Мюнхене отключается во время интенсивного движения. 99% светофоров оснащены энергосберегающими светодиодами.

Обер-бургомистр Ганновера (Нижняя Саксония) Белит Онай, в свою очередь, объявил, что в рамках стратегии энергосбережения местные власти отключат подачу горячей воды в городские бассейны и спортзалы. Минимальная температура в спортивных залах останется на уровне 15 градусов Цельсия. Также планируется отключить освещение и фонтаны в исторических и административных зданиях и прекратить подачу горячей воды в общественные умывальники. Онайя заявил, что цель состоит в том, чтобы сократить потребление энергии на 15%.



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