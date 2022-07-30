В случае необходимости КНР ответит на американский закон о чипах эффективными мерами

Правительство Китая негативно восприняло информацию о принятии законопроекта о чипах и науке (США) и пообещало принять соответствующие меры для защиты прав китайских производителей. Об этом в пятницу заявило Министерство торговли Китая.

В заявлении говорится, что “это дискриминационная мера, направленная на поддержание отрасли”. Китай будет внимательно следить за развитием событий в этом правовом документе и, при необходимости, примет эффективные меры для защиты своих законных прав и интересов.

В документе поясняется, что некоторые положения законопроекта “ограничат нормальную торгово-экономическую деятельность предприятий, работающих в Китае”. Министерство торговли заявило, что это вызовет “неожиданные изменения в глобальных цепочках поставок полупроводников и создаст барьеры для международной торговли”.

Согласно руководству Всемирной торговой организации, Вашингтон должен проводить открытую и прозрачную политику, не допускающую дискриминации.

Ранее СМИ сообщали, что Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, касающийся чипов и науки. Он позволяет субсидировать производителей интегральных схем на территории Соединенных Штатов. На эти цели было выделено более 50 миллионов долларов от правительства США.