ВСУ выпустили 18 снарядов по Куйбышевскому району Донецка

Украинские военные в субботу утром выпустили 18 снарядов по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республике в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06.05 – н.п. Невельское – г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 10 снарядов калибром 122 мм», – сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.

Накануне стало известно, что в результате обстрела Куйбышевского района Донецка вооруженными формированиями Украины погибла женщина.

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