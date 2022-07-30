Подтоплены более тысячи участков и около 600 домов из-за паводка в Чите

Более 1 тыс. участков и 559 жилых и дачных домов оказались подтоплены из-за паводка в Чите, сообщил руководитель администрации города Александр Сапожников.

«Всего в границах Читы подтоплено 1049 участков, 559 жилых и дачных домов. Социальные учреждения не пострадали. Объявлен режим ЧС, вся администрация работает в полную силу, сил и средств хватает. Подсчет ущерба начнется сразу после спада воды», – передает РИА «Новости» его слова.

Уточняется, что на городских реках продолжается берегоукрепление, отсыпка скальником и грунтом.

В данный момент в Чите объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за выхода из берегов одноименной реки. Были эвакуированы маломобильные граждане. Уровень воды в реках поднимался со скоростью 20 сантиметров за два часа. Сейчас вода пошла на спад.

В середине июля в городе Верхоянске в Якутии вода прорвала дамбу и затопила все улицы и придворовые территории.

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