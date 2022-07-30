 

Власти Брянской области сообщили об обстреле ВСУ села Ломаковка

30.07.2022, 8:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Украинские войска обстреляли село Ломаковка в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Сегодня утром с территории Украины был произведен артиллерийский обстрел села Ломаковка Стародубского муниципального округа. В результате обстрела повреждена электрическая подстанция и несколько домовладений», – написал он в своем Telegram-канале.

Богомаз добавил, что на месте работают оперативные службы.

Накануне российские военные нанесли ответный удар по украинским войскам, обстрелявшим Климовский район Брянской области.

Украина регулярно наносит удары по сопредельным российским регионам. Так, 20 июля ВСУ обстреляли КПП Крупец на территории Курской области. 16 июля под минометным обстрелом оказался поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. 5 июля более 20 минометных снарядов со стороны Украины прилетело на территорию того же Глушковского района, повреждения получили восемь жилых домов, церковь, водонапорная башня, электрические сети.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.11.21 / “Это россиянам запрещено”. Резников рассказал, разрешают ли Минские соглашения Украине использовать Bayraktar на Донбассе

15.12.20 / ГБР завершило расследование против Черновол по делу об убийстве во время Революции достоинства

04.04.21 / NI рассказал, за счет чего РФ выиграет войну с Украиной

19.03.21 / Украина стала второй в мире страной, где водители Uber будут получать автоматические предупреждения о превышении скорости

29.10.20 / В Самаре при помощи беспилотников разыскивают древние захоронения

10.07.20 / Песков рассказал об активной работе зарубежных разведок в России

21.12.20 / Путин присвоил Зиничеву звание генерала армии

14.07.21 / На Украине заявили о решении ЕС снять ограничения на въезд для украинцев

13.07.21 / Рада приняла закон о реформе “Укроборонпрома”

31.07.22 / Захарова сравнила полет Пелоси в Азию с появлением ледокола на пляже

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика