Власти Брянской области сообщили об обстреле ВСУ села Ломаковка

Украинские войска обстреляли село Ломаковка в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Сегодня утром с территории Украины был произведен артиллерийский обстрел села Ломаковка Стародубского муниципального округа. В результате обстрела повреждена электрическая подстанция и несколько домовладений», – написал он в своем Telegram-канале.

Богомаз добавил, что на месте работают оперативные службы.

Накануне российские военные нанесли ответный удар по украинским войскам, обстрелявшим Климовский район Брянской области.

Украина регулярно наносит удары по сопредельным российским регионам. Так, 20 июля ВСУ обстреляли КПП Крупец на территории Курской области. 16 июля под минометным обстрелом оказался поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. 5 июля более 20 минометных снарядов со стороны Украины прилетело на территорию того же Глушковского района, повреждения получили восемь жилых домов, церковь, водонапорная башня, электрические сети.

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