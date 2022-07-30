Не хватало адреналина – во Франции пожарный-волонтёр признался в умышленных поджогах

Во французском городке Сен-Жан-де-ла-Блакьер арестовали пиромана, который три года устраивал пожары в окрестностях — им оказался пожарный-волонтёр, который также занимает пост заместителя мэра по общественным мероприятиям. После признательных показаний он объяснил, что на такие действия его толкнула гнетущая атмосфера в семье, а также желание испытать прилив адреналина во время тушения огня, передаёт BFM TV.

На этой неделе арестованный лесничий-пожарный из департамента Эро дал показания и признал, что за последние несколько лет устроил множество поджогов. В прошлом году он дал интервью газете Le Journal Toulousain, в котором рассказал о своей работе.

ПОЖАРНЫЙ В ИНТЕРВЬЮ: Это профессия увлечённых людей. Конечно, когда нас вызывают на место возгорания, бывает страшно, но нас в основном ведёт адреналин и желание спасти природу. Мы все на это подсели, некоторые даже иногда говорят, что мы помешанные.

Обвиняемый работал пожарным-волонтёром в этой пожарной части. Мэр коммуны Сен-Жан-де-ла-Блакьер хорошо знает арестованного: он занимает должность заместителя мэра по общественным мероприятиям.

БЕРНАР ЖАНИШ, мэр Сен-Жан-де-ла-Блакьер (департамент Эро): Сдержанный человек, он хорошо выполнял работу, отлично знал местность. Летом патрулировал, зимой вырубал кустарники. Он помогал в качестве волонтёра в пожарной части. Его никто не подозревал.

Жандармам удалось арестовать пиромана благодаря свидетелям, которые заметили двигающуюся на большой скорости машину с выключенными фарами недалеко от места возгорания. Он объясняет свои действия гнетущей атмосферой в семье.

МАКСИМ БРАНДСТАТТЕР, журналист BFM TV по полицейским и юридическим вопросам: Чтобы вырваться из семейного окружения, он давал выход своим эмоциям, устраивая пожары по всему городу. Он также объяснил, что это давало ему прилив адреналина, что вмешательство пожарных вызывало у него прилив адреналина. Наконец, он объяснил, что нуждался в некотором признании со стороны общества.

На своей странице в Facebook* мужчина опубликовал около 30 фотографий пожаров, в тушении которых принимал участие. Сейчас ему грозит 15 лет лишения свободы и 150 тысяч евро штрафа.

Дата выхода в эфир 29 июля 2022 года.

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