В США признали оскорбительным стереотипом образ зомби, поедающих мозги

Американская Академия кинематографических искусств и наук внесла стереотипное изображение зомби в список оскорбительных штампов, способных травмировать зрителя и нанести урон «народности, представителям национальности, диаспоры или иному сообществу».

Кампанию за диверсификацию и «деколонизацию» образа оживших мертвецов начали полгода назад две организации – Национальная зомби-ассамблея и Профсоюз зомби Америки. Ранее они враждовали, поскольку одни считали, что зомби – это лица, происходящие с Гаити и прошедшие определённый ритуал, а другие приписывали к этой категории всех, кто самоидентифицирует себя, как зомби.

– Оказалось, что вместе мы можем достичь большего, – говорит один из лидеров движения Роберт Кент. – И в первую очередь мы хотим задать вопрос режиссёрам многочисленных оскорбительных фильмов: зачем вы последовательно, уже много лет расчеловечиваете зомби? Зачем вы берёте играть их роли кого угодно, но не их самих? Почему в вашем представлении наш народ настолько примитивен?

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