Тошич считает, что ЦСКА – лучший футбольный клуб в РПЛ

У московской футбольной команды ЦСКА есть все условия для того, чтобы стать претендентом на победу в Мировой – Российской премьер-лиге в этом году. Трехкратный чемпион России, серб Зоран Тошич, выступающий сейчас за казахстанский “Тобол”, сказал об этом в пятницу ТАСС.

Тошич заявил, что, несмотря на то, что хорошо начать сезон, он еще длинный, и впереди еще много игр. Жаль, что никто не участвует в еврокубках. Это тоже будет очень интересно, так как все клубы сосредоточат свое внимание на чемпионате”.

С новыми игроками и сильным началом сезона кажется, что все готово для того, чтобы ЦСКА мог стать командой высшего класса. Болельщики будут рады видеть успех ЦСКА. Каждый год я верю, что есть шанс на чемпионство”. Тошич сказал: “Это моя любимая команда. Я не могу думать ни о чем другом”.

После туров РПЛ ЦСКА с шестью очками возглавляет турнирную таблицу. В следующем туре команда встретится с нижегородским “Парижем”, который начнется в 15:00 по московскому времени.