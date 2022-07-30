 

Парламент Черногории одобрил вступление в НАТО Финляндии и Швеции

30.07.2022, 7:25, Разное
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Как пишет пресс-служба парламента Черногории, депутаты Скупщины Черногории большинством голосов проголосовали за протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.
“На четвертой восьмой сессии (28 июля, – ред. “Депутаты одобрили: Законопроект об утверждении Протокола к Североатлантическому договору относительно присоединения Финляндии, и Законопроект… относительно присоединения Швеции”, – говорится в сообщении Скупщины.

Пятьдесят пять из 81 черногорского депутата поддержали вступление Финляндии в НАТО. Трое были против, а одиннадцать воздержались. Двое из 57 сенаторов проголосовали против вступления Швеции в НАТО, а 11 воздержались.

Парламент Черногории также одобрил отправку военнослужащих и женщин в Силы быстрого реагирования НАТО (NRF), а также решение об отправке военнослужащих и женщин в Силы кризисного реагирования НАТО.



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