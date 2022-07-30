ЦРУ пыталось создать «оружие Зевса»

В конце 1960-х в США началась история, которая могла привести к созданию нового климатического оружия. Документы, обнаруженные в архиве штаб-квартиры Центрального разведывательного управления в Лэнгли, говорят о том, что военные специалисты ведомства обсуждали возможность уничтожать цели противника или самого противника с помощью молний.

“Оружие Зевса”

В 1967 году некий ученый-метеоролог, имя которого остается засекреченным до сих пор, предложил руководству ЦРУ свою концепцию управляемой молнии, разряды которой можно было бы использовать как оружие. Это практически полностью исключало бы возможность идентификации тех, кто его применяет. Рассекреченные материалы разведуправления США говорят о том, что в ведомстве к этой идее отнеслись вполне серьезно.

Концепция ученого основывалась на том, что линейная молния – это мощный электрический разряд. Он возникает при сильной электризации туч или земли. Электрическое поле тучи имеет огромную напряженность – около миллиона вольт/м. Когда большие противоположно заряженные области подходят достаточно близко друг к другу, некоторые электроны и ионы, пробегая между ними, создают светящийся плазменный канал, по которому за ними устремляются остальные заряженные частицы. Так происходит молниевый разряд.

Детали концепции

Основным поражающим элементом должны были стать искусственные проводники, состоящие из ионизированной проволоки толщиной в несколько тысячных сантиметра и длиной в несколько километров.

Правда, применить такой проводник можно было лишь в определенных условиях: объект, подлежащий уничтожению, должен был находиться в эпицентре грозы, куда катушка с проволокой доставлялась самолетом и затем сбрасывалась на парашюте. По замыслу разработчика, размотанный провод должен был увлечь за собой мощный разряд молнии силой около 30 000 ампер и поразить цель, не вызвав при этом подозрений у противника.

У этого “оружия Зевса”, несомненно, имелись достоинства. Во-первых, дешевизна: молния “выдается” грозой практически бесплатно. Во-вторых, удар молнии не оставляет после себя таких следов, как гильзы от пуль, компоненты ракет или какие-то другие доказательства причастности правительственных органов к преступлению.

Эксперименты с климатическим оружием

Возможно, в 1967 году этот план не казался таким уж надуманным: в это время во Вьетнаме военно-воздушные силы США проводили экспериментальную операцию “Попай” по использованию климатического оружия. Проходила она в сезон дождей – с марта по ноябрь. Суть операции заключалась в активном воздействии на облака: с самолетов в дождевых облаках рассеивался иодид серебра, что приводило к обильным осадкам. В результате их количество увеличивалось и становилось в три раза выше нормы. Это приводило к затоплению рисовых полей, а также к повреждению Тропы Хо Ши Мина, по которой вьетнамские партизаны снабжались оружием и снаряжением.

Интересно, что позже Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) экспериментировало с запускаемой молнией и продвинулось гораздо дальше в своем проекте Nimbus, создав единственный специализированный центр исследований молнии на открытом воздухе в США. Однако акцент был сделан на фундаментальных научных изысканиях и предотвращении ударов молнии. По иронии судьбы новейший самолет американских ВВС – F-35 Lightning II – перед этими ударами оказался особенно уязвим.

– Они утверждали, что не заинтересованы в использовании молнии в качестве оружия, – сказал профессор Университета Флориды Мартин Уман в интервью Tampa Bay Times в 2017 году, когда DARPA прекратило финансирование этой программы. – Если за нашими исследованиями и стояли генералы, мы об этом не знали.

Недостатки концепции

Угасание интереса к концепции управляемой молнии вполне объяснимо. Сколь заманчивым ни казалось использование такого климатического оружия, конкретно применение молнии имеет серьезные проблемы, из-за чего от этой идеи в ЦРУ отказались.

Во-первых, чтобы молния “сработала”, необходимо дождаться грозы, а во-вторых, чтобы эффект от разряда получился максимальным, искусственный проводник должен находиться в непосредственной близости от цели, чего добиться также совсем непросто.