 

В России рассказали об очередном пророчестве Ванги о будущем человечества

30.07.2022, 7:12, Разное
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В России опубликовано очередное серьезное пророчества Ванги касательно будущего человечества. Давно скончавшаяся провидица якобы говорила о «само беспросветном дне» в мире.

Пророчества болгарской предсказательницы уже не раз заставляли весь мир вздрогнуть. Ванга видела много событий, предупреждая о войне в Украине, коронавирусе и великих политиках XXI века.

В прошлом году на шоу Первого канала «На самом деле» приехал мужчина, который рассказал, что знал Вангу в 90-х годах и озвучил ее страшное предсказание. По его словам, страны, разделенные водой, будут встречаться за спиной у России и обсуждать план по ее разрушению.

Также он добавил, что если люди ничего не сделают, то «может случиться катастрофа, после которой люди не увидят солнца в течение полугода». Что конкретно подразумевалось под этими словам – неизвестно, тем не менее, люди должны задуматься, к чему может привести их злость. Это предсказание не может быть правдивым на все 100%, однако оно может служить тревожным звоночком для всего мира, на который следует серьезно обратить внимание.



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