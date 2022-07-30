 

В Британии предупредили о возможности раскола в ЕС из-за энергокризиса

30.07.2022, 7:06, Новости дня
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Евросоюз может оказаться расколотым по вопросу взаимоотношений с Россией на фоне нарастающего энергетического кризиса, говорится в статье, опубликованной на сайте британской Financial Times (FT).

Согласно изданию, высокие показатели инфляции, резкой рост стоимости жизни в ЕС и предложения по сокращению потребления энергоресурсов грозят обернуться отказом от жесткой антироссийской позиции стран – членов сообщества. Хотя, как отмечает издание, многие западные политики видят весомый эффект санкций ЕС для российской экономики, ряд государств Евросоюза обеспокоены тем, что эта политика дорого обходится им самим и бьет по карманам собственных граждан, передает ТАСС.

В то же время издание со ссылкой на источники в ЕС проинформировало об отсутствии четких планов по ослаблению рестрикций Брюсселя против Москвы на данном этапе. Более того, неназванный представитель правительства Германии также подтвердил неготовность резкого пересмотра внешнеполитического курса в отношении РФ в ближайшее время.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с начала специальной военной операции РФ в Украине страны ЕС сократили закупки газа из РФ наполовину.

Накануне официальный представитель правительства Франции Оливье Веран назвал сложившуюся в стране ситуацию в энергетике беспрецедентной. Ранее читатели французского издания Le Figaro с возмущением отреагировали на принятие странами Евросоюза решения о снижении потребления газа.

Во вторник утром стало известно, что страны Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. При этом Еврокомиссия согласилась предоставить некоторым странам ЕС временные исключения из плана обязательного сокращения потребления газа на 15%. Так, власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7% вместо предложенных Еврокомиссией 15%. В ЕК заявили, что исключениями из плана сокращения потребления газа в ЕС в первую очередь смогут воспользоваться островные страны Евросоюза и государства Прибалтики. Тем временем во вторник стоимость газа в Европе превысила 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров. В Испании предупредили, что Европейский союз может столкнуться с серьезным расколом внутри блока на фоне усугубляющегося энергетического кризиса.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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