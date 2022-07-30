Москва обвинила Запад в попытке настроить страны Африки против России

Страны Африки приветствуют сотрудничество с Россией, хотя Запад пытается настроить их против Москвы, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский по итогам голосования о продлении санкций в отношении Центрально-Африканской Республики (ЦАР).

«Фиксируем из ряда западных столиц заявления о том, что политика РФ в Африке якобы не направлена на благо Африки, или что наши действия якобы носят злонамеренный характер. Это очевидные и неубедительные попытки настроить страны континента против России», – приводит слова дипломата ТАСС.

«Ответ знают сами африканцы – правительства ЦАР и других африканских государств приветствуют российское содействие, стремятся к развитию равноправных и взаимоуважительных отношений, ценят наши исторически сложившиеся связи», – добавил Полянский.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему Африка с благодарностью вспоминает СССР и как это помогает России.

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