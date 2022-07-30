 

Палата представителей США запретила автоматическое огнестрельное оружие

30.07.2022, 7:06, Новости дня
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Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о введении запрета на оборот и хранение автоматического огнестрельного оружия в Соединенных Штатах.

В поддержку законопроекта в нижней палате Конгресса США высказались 217 конгрессменов, 213 проголосовали против. Голоса разделились по большей части по принципу партийной принадлежности. Указанные меры поддерживает правящая в США Демократическая партия, республиканцы решительно выступают против, передает ТАСС.

Президент США Джо Байден приветствовал одобрение законопроекта. Он выразил уверенность в том, что инициатива содействовала бы «снижению уровня преступности в стране». Президент США полагает, что «большинство американцев согласны с этой здравой мерой». Байден подчеркнул, что «не прекратит бороться», пока Сенат не поддержит соответствующий запрет.

Законопроект, в частности, предполагает запрещение продажи, покупки, передачи и хранения многих разновидностей автоматического огнестрельного оружия и приспособлений к нему. Предусмотрен также ряд исключений.

Национальная стрелковая ассоциация США, которая имеет большое влияние во внутренней политике страны и поддерживает Республиканскую партию, выступает категорически против этого и подобных запретов. Право на владение огнестрельным оружием американцам гарантирует Вторая поправка к Конституции США.

В начале июня президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что вторая поправка к Конституции США, гарантирующая право владеть огнестрельным оружием, «не является абсолютом», как и «все другие права».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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