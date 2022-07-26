 

Самые успешные застройщики Новой Москвы

26.07.2022, 4:53, Разное
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В первой половине 2022 года практически все сделки с жилой недвижимостью в Новой Москве – 97% – были совершены в проектах десяти застройщиков. Выручка самых успешных девелоперов, несмотря на непростую экономическую ситуацию, за год сократилась всего на 4%.

Лидерство на присоединенных территориях сохранила группа “А101”, в жилых комплексах которой с начала года было продано более 117 тыс. “квадратов”. Самыми успешными проектами застройщика стали микрорайон “Прокшино”, а также ЖК “Испанские кварталы” и “Скандинавия”. Хотя количество сделок в новостройках “А101” сократилось за год на 37%, выручка снизилась менее чем на 1%, составив 29,1 млрд рублей.

Втрое место осталось за группой “ПИК”, реализовавшей 101,5 тыс. “квадратов” жилой недвижимости. Абсолютным лидером продаж у данного застройщика стал микрорайон “Саларьево парк”. Хорошие показатели также зафиксированы в ЖК “Скандинавский лес” и квартале “Бунинские луга”. Количество сделок в проектах девелопера сократилось на 12%, выручка, напротив, выросла более чем на 2% и составила 21,3 млрд рублей.

В первом полугодии половина всех квартир и апартаментов в Новой Москве были проданы в жилых комплексах этих двух застройщиков.

Третье место заняла группа “Самолет”, продавшая почти 56 тыс. квадратных метров. Самыми успешными проектами застройщика стали кварталы “Алхимово” и “Остафьево”. Выручка компании с начала года составила 11,8 млрд рублей.

Четвертое место заняла группа “Абсолют”, продавшая 51,2 тыс. кв. м. Замыкает пятерку лидеров “Инвесттраст”, реализовавший 45,7 тыс. кв. м.



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