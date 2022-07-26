Мнение: Призрак перехода

Все-таки Пряников и Несмиян, при всем как бы идеологическом несходстве – практически близнецы-братья. Опять прочитал у Пряникова почти эль-мюридовский тезис – мол, Германии придется в этом году несладко из-за нехватки газа, в следующем тоже, но все равно “энергопереход, хотя и позже, но все-таки произойдет, и всё станет у Германии опять хорошо”.

Блин, становится интересно: когда ж, наконец, до них дойдет, что никакого “энергоперехода” вообще не будет? Что всё – эта хохма закончилась, до свидания?