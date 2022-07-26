Мнение: Снят с должности глава ССО ВСУ

Зеленский своим указом сместил командующего ССО ВСУ Григория Галагана (подробнее о персонаже https://diana-mihailova.livejournal.com/5354620.html) и назначил вместо него Виктора Хоренко, который занимал должность главы спецрезерва ГУР МОУ.

Я бы не исключал, что это эхо проваленной операции по вербовке российских летчиков. Могу напомнить, что по итогам проваленной операции по захвату группы российских ЧВКшников летевших через Белоруссию в 2020-м году перед выборами президента Белоруссии (помните эту скандальную историю?), своего поста лишился глава ГУР МОУ Василий Бурба, который пал жертвой разбирательств и поиска виноватых.

И вот, новая проваленная операция на территории России https://colonelcassad.livejournal.com/7758366.html, и вновь украинские спецслужбы несут кадровые потери на самом верху. Контрразведка ФСБ в обоих случаях переиграла своих оппонентов, за что те заплатили своими постами.

Плюс "Рыбарь" про участие в этой истории "Беллингкет".

О сорванном угоне российских самолетов и роли Bellingcat

В истории (https://t.me/rt_russian/121140) с проваленной Главным управлением разведки Минобороны Украины операцией по вербовке российских военных летчиков и угону российских самолетов несколько смещены акценты.

Участие самозваного «Шерлока Холмса XXI века» Христо Грозева (по совместительству, любителя ручных русских оленей (https://t.me/pezdicide/82) и главы псевдорасследователей из Bellingcat) — это прямое следствие некомпетентности украинских спецслужб.

О профессиональных способностях (https://t.me/rybar/22594)старины Христо мы написали в своё время достаточно: это и банальное неумение (https://t.me/rybar/22584) обращаться с фактами, и отработка «заказа» (https://t.me/rybar/21535)со стороны болгарской оружейной мафии.

В прошлом году этот персонаж публично говорил (https://t.me/rybar/22752), что ему стыдно за операцию ГУР Украины по поимке «вагнеровцев», и будь его воля, он бы всё сделал иначе.

За месяц до старта специальной военной операции Bellingcat превратили (https://t.me/rybar/23573)в полноценную антироссийскую информационную ЧВК.

Сегодня Bellingcat выступает в качестве «сливного бачка» Ми-6, который отрабатывает нужные заказчикам нарративы.

«Гражданский сыщик» Христо Грозев был допущен до документирования разведывательной операции Украины (как он сам заявляет). Операция по вербовке летчиков и угону самолётов мало того, что проводилась под прямым патронажем западных спецслужб, так ещё и её информационное сопровождение было возложено на «медиа-прокладку» с крайне сомнительной профессиональной репутацией.

Интересно, каково сотрудникам ГУР МО Украины ощущать, что их собственные навыки никто ни в грош не ставит?

https://t.me/boris_rozhin/58290 – цинк

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