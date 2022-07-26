 

Оля присела пописать – Личное мнение

26.07.2022, 4:35, Разное
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Никогда такого не было — и вот опять: нарядившись тигром-колбасой, гОленька во время выступления поелозила рукой у себя между ног.


Фото: Соцсети

Что хочет сказать миру своим жестом Бузова? Какой посыл несёт эта ладонь, зависшая в области трусов?

Вообще Бузова любит усесться передом вперёд, явив окружающим кусок материи на пространстве на промежности.


Фото: Соцсети

Смотрю я на это и думаю: бедная баба. Загнанная в зюзю. В 36 лет на потеху толпе вынуждена выдавливать из себя то, чего в ней нет: секс.

Эти её деревянные и откровенное глупые телодвижения вызывают даже не смех, а недоумение.

А всё потому, что Бузова решила, что можно заменить «быть» на «казаться». Не нести в себе сексуальный заряд, а имитировать сексуальность.


Быть vs Казаться. Фото: Соцсети

Хотела выглядеть эротичной, как Шакира, дивой, а выглядит гопотой, которая присела поссать в подворотне.

А вы когда-нибудь пытались казаться кем-то, кем вы не являетесь, имитировать наличие того, чего у вас нет? Что это было? Чем дело кончилось?

Я вас слушаю очень внимательно.

Источник: Лена Миро



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