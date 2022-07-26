Вучич заявил, что Сербия не откажется от своих ценностей

Отвечая Кристоферу Хиллу, послу США, президент Сербии заявил, что правительство Сербии будет сформировано в соответствии с волей граждан. Он также сказал, что Белград не изменит своих дружественных отношений с другими странами и сохранит свои ценности.

На основании результатов парламентских выборов, состоявшихся 3 апреля, будет сформирован новый кабинет министров Сербии. Местные журналисты попросили главу государства ответить на заявление посла США о том, что он ожидает, что новое правительство Сербии будет прозападным, когда он инспектировал строительство моста в районе Сабаца.

“Я очень рад, что посол Хилл заявил, что не будет вмешиваться в выбор министров. Кажется, что все в порядке. Они не взаимодействовали раньше. Я уверен, что они не взаимодействовали в 2008 году или раньше. В любом случае, правительство Сербии будет сделано в соответствии со стандартами, установленными гражданами, которые отдали свои голоса и оказали доверие партиям.

Вучич заявил, что Сербия в настоящее время находится на европейском пути, и она будет следовать ему. Однако Сербия сохранит свои европейские ценности, а также дружеские отношения со своими прошлыми друзьями.