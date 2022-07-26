Белоусов будет курировать развитие и обслуживание транспорта

Андрей Белоусов – первый заместитель премьер-министра. Он вошел в состав правительства 21 января из Администрации президента. В сферу его ответственности входят Министерство транспорта, Росавиация. Росавтодор, а также другие ведомства. Об этом РБК рассказал инсайдер, знакомый с раскладом сил в правительстве. Информацию также подтвердили два человека из крупной транспортной компании, а также партнер РЖД.

Помимо транспорта, Белоусову будут подотчетны Минфин, Минэкономразвития, ФНС, Федеральное казначейство, Федеральная таможенная служба (ФТС), Росреестр, Росстат, Ростуризм и Росалкогольрегулирование.

Сферы ответственности вице-премьеров при формировании нового правительства 21 января не раскрываются. Собеседники РБК из РБК и профильных фирм рассказали РБК, что до вчерашнего вечера правительство не приняло решения о том, кто будет заниматься транспортом. Эти полномочия может получить Марат Хауснуллин, которого мэрия Москвы привела в правительство.