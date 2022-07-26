 

Александр Ширвиндт был выписан из больницы

26.07.2022, 4:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Александр Ширвиндт – президент Московского театра сатиры. По словам Сергея Газарова, художественного руководителя театра, его выписали из больницы.
Ранее театр сообщал, что Ширвиндт был госпитализирован в Боткинскую больницу после приступа стенокардии.

Он самый лучший. Отмечали его день рождения. Он отдыхает… Все замечательно, тфу, тфу, тфу. Все хорошо, слава тебе, Господи. Возможно, он может быть дома или в стране, но я не знаю. Источник говорит, что он не в больнице.

Ширвиндту исполнилось 88 лет во вторник, 19 июля. С 2000 по 2021 год он был художественным руководителем Театра Сатиры. В 2021 году он стал его президентом.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.09.20 / Таинственный случай крушения НЛО в городе ацтеков

18.01.21 / Скандалы: Дмитрий Рогозин дал карт-бланш Аразу Агаларову

26.05.21 / Негаллюциногенный психоделический аналог обращает вспять эффекты стресса в исследовании на мышах

05.11.20 / Скандалы: Криптовалютный «хоккей» от Игоря Мусатова

27.06.22 / Пыталась скрыть ДТП: Появились шокирующие данные смертельной аварии с Собчак

11.07.22 / Как сделать самостоятельно овсяное молоко разными способами и что полезное можно с ним приготовить

29.04.22 / Просто без трусов. Просто не любил – Личное мнение

23.03.21 / Суд в Санкт-Петербурге отнёс слово «феминизм» к женскому роду

14.07.22 / Годовая инфляция в США достигла рекордного за 40 лет показателя — и это не предел

05.01.22 / МИД России объявил конкурс на лучшее фотосвидетельство упадка Европы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика