Александр Ширвиндт был выписан из больницы

Александр Ширвиндт – президент Московского театра сатиры. По словам Сергея Газарова, художественного руководителя театра, его выписали из больницы.

Ранее театр сообщал, что Ширвиндт был госпитализирован в Боткинскую больницу после приступа стенокардии.

Он самый лучший. Отмечали его день рождения. Он отдыхает… Все замечательно, тфу, тфу, тфу. Все хорошо, слава тебе, Господи. Возможно, он может быть дома или в стране, но я не знаю. Источник говорит, что он не в больнице.

Ширвиндту исполнилось 88 лет во вторник, 19 июля. С 2000 по 2021 год он был художественным руководителем Театра Сатиры. В 2021 году он стал его президентом.