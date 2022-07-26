Александр Ширвиндт был выписан из больницы
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Александр Ширвиндт – президент Московского театра сатиры. По словам Сергея Газарова, художественного руководителя театра, его выписали из больницы.
Ранее театр сообщал, что Ширвиндт был госпитализирован в Боткинскую больницу после приступа стенокардии.
Он самый лучший. Отмечали его день рождения. Он отдыхает… Все замечательно, тфу, тфу, тфу. Все хорошо, слава тебе, Господи. Возможно, он может быть дома или в стране, но я не знаю. Источник говорит, что он не в больнице.
Ширвиндту исполнилось 88 лет во вторник, 19 июля. С 2000 по 2021 год он был художественным руководителем Театра Сатиры. В 2021 году он стал его президентом.
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