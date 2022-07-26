 

Глава Якутии провел экскурсию для студентов из ЛНР в Музее мамонта

26.07.2022, 3:59, Новости дня
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Участие в экскурсии в Музее мамонта, организованной Российским обществом «Знание», приняли студенты из Луганска, а также учащиеся СВФУ имени Аммосова и активисты молодежных движений.

Глава Якутии Айсен Николаев обсудил со студентами не только историю создания единственного в мире Музея мамонта и уникальных палеонтологических находок, но и основные векторы развития республики.

По словам главы региона, темпы развития современных технологий и скорость появления научных открытий дают все возможности для Якутии стать мировым центром исследований мамонтовой фауны и арктических исследований в целом. Всего на территории республики сосредоточено более 70% мировых запасов ископаемой мамонтовой кости и других остатков мамонтовой фауны, говорится в сообщении на сайте правительства Якутии.

Он отметил, что разработки якутских ученых внедряются в производство, социальные и экологические проекты, а промышленные и производственные компании становятся индустриальными партнерами научных школ, в частности, в рамках Научно-образовательного центра «Север».

Говоря о промышленных проектах, глава республики отметил, что в свое время большую роль в освоении Южно-Якутского угольного бассейна сыграли специалисты из Донбасса.

Отвечая на вопрос студентов из ЛНР о перспективах самореализации в Якутии для молодых специалистов, Айсен Николаев отметил, что «Якутия – это то место, где действительно можно участвовать в уникальных проектах мирового масштаба, которые не реализуются больше нигде в мире – будь то промышленность, наука или креативные индустрии».

Напомним, Российское общество «Знание» организовало познавательные лекции-экскурсии в разных точках страны с участием первых лиц регионов и крупных компаний. Участникам экскурсий открылись известные на весь мир точки притяжения и закрытые объекты, куда стремятся попасть миллионы людей: космодром Восточный, Долина гейзеров, барк «Крузенштерн», Константиновская батарея и другие.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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