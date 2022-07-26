Эрдоган призвал не ждать от Турции уступок по вопросу расширения НАТО

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не поддержит членство в НАТО Швеции и Финляндии до выполнения ими обязательств по борьбе с терроризмом и не пойдет ни на какие уступки в этом вопросе.

«До тех пора, пока Швеция и Финляндия не прекратят оказывать поддержку террористическим организациям, они не должны ждать от нас положительного отношения к их членству в НАТО. Пусть никто не ждет от нас уступок в этом вопросе», – приводит ТАСС слова Эрдогана, сказанные президентом Турции в эфире телеканала ТРТ.

«Это не такое простое дело, как кажется, если они думают, что их сразу возьмут в НАТО. Меморандум, подписанный в Мадриде, это только приглашение, и об этом мы сказали всем нашим коллегам [по НАТО]», – продолжил президент Турции. Он добавил, что турецкий парламент, если ситуация не изменится, не одобрит протокол о вступлении в альянс северных стран.

В прошлую субботу временного поверенного в делах Швеции вызвали в МИД Турции. В прошлый понедельник Эрдоган предупредил, что Анкара по-прежнему может заморозить процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО, если Стокгольм и Хельсинки не выполнят условия Турции, касающиеся противодействия террористическим организациям.

Накануне саммита НАТО в Мадриде Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции.

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