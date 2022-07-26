В МИД ответили на вопрос о визах для граждан Украины

МИД РФ анализирует последствия введения визового режима для въезда россиян на Украину, но аналогичного решения для украинцев Москва пока не принимала, сообщил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

«В министерстве приступили к анализу ситуации в связи с известным решением Киева с 1 июля частично приостановить, а с 1 января 2023 года – полностью прекратить действие соглашения 1997 года, которое позволяет гражданам РФ и Украины совершать взаимные поездки без виз, с точки зрения его возможного влияния на и без того ужесточившиеся в последние годы правила въезда россиян на Украину», – указал дипломат в интервью ТАСС.

«Российская сторона аналогичного решения не принимала, и украинским гражданам по-прежнему не требуется оформлять визу для въезда в нашу страну», – добавил Волынкин.

Накануне Киев потребовал от Евросоюза выдавать визы только не поддерживающим проведение специальной военной операции в Украине россиянам.

Напомним, с 1 июля вступило в силу решение украинских властей о введении визового режима с Россией. Как рассказали в Госпогранслужбе Украины, иностранцы, которые хотят въехать на Украину, должны соответствовать пяти критериям: «К ним, кроме визы, относятся надлежащие паспортные документы, отсутствие информации об ограничении для указанного человека въезда в Украину, подтверждение цели поездки, достаточное количество средств».

—