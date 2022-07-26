Мнение: Чего нам ждать от будущего

Отличная, как всегда, статья Алекса Розоффа . Эта особенно интересна тем, что представляет собой, по сути, дайджест – блогер Алекс попытался собрать вместе разные “вИдения” будущего – не России, а всего человечества, которые в последние 8 лет готовили разные группы визионеров. Оказалось, что ничего по-настоящему интересного вообразить никому не удалось – печалька.

ЦИТАТА: “…я выдернул 6 публикаций (с 2015 по 2021 год) о будущем от 2030 до 2050 года… И удивился глубине деградации отображенного там**. Поехали!



22 сентября 2015. Мир в 2030 году: прогнозы, подготовленные для американского правительства

В первых строках футурологи сообщают, что нам скоро будет нечего жрать [Мальтус иронично усмехается из Вальхаллы: “дебилы, я же предупреждал”].

Далее мы видим раздел биотехнологии – состоящий из панегирика бионическим протезам (разработанным еще в 1990-х, и до сих пор сверхдорогими из-за стагнации нецифровых технологий) – будто биотехнологии этим и ограничиваются.

Затем следует алармизм по поводу старения общества, панегирик искусственному интеллекту, и сообщение что: “Компания Foxconn — китайский производитель продуктов Apple — как известно, планирует заменить 80% сотрудников роботами”.

[К моменту публикации статьи, затея Apple-Foxconn уже провалилась***]

13.06.19. Мир в 2030 году – девять мегатрендов

Статья начинается радостным заявлением “процент граждан, живущих в крайней нищете, продолжает падать (редкое по своей устойчивости достижение)”

[В 2020-х оказалось что нищета в мире снова растет, причем стремительно]

Далее следует обещание: “Наш мир станет еще более открытым, но сузится сфера частной жизни. Трудно представить, чтобы тенденция отслеживать всё и вся свернула с единственно возможного пути – в радикально более открытый мир. Объем информации, собираемой о каждом человеке, продукте и организации, будет расти в геометрической прогрессии”.

[Вообще-то цифровая слежка уже тогда изрядно нервировала публику: в 2018-м разгорелся скандал Facebook – Cambridge Analytica. Теперь, после того, как цифровое управление обществом положило мировую экономику на бок – ясно, что свернуть с этого пути придется, так или иначе, причем очень скоро]

Далее в статье следует триллер про климат, после чего – панегирик “чистой энергии” и “искусственному интеллекту”.

[теперь мы знаем что “чистая энергия” вызвала мощнейший энергетический кризис, а ИИ оказался всего лишь статистическим анализом таблиц]

4 июля 2019 Каким будет мир в 2050 году: Идеальный капитализм и пьющие сантехники

Футуролог и физик Митио Каку поет диферамбы “большим данным”, называет их “новой нефтью” и неявно приписывает им изобретение того, что появилось до 1980 года (телевидение, радио, интернет, лазер, микроволновку, рентген, GPS).

Далее он заявляет “Знаете, что такое идеальный капитализм? Это когда все честно стоит столько, сколько должно, никто никого не обманывает, не обвешивает, цены не накручивает. Это ж еще лучше, чем самопаркующиеся машины!

Хорошая новость – в будущем все товары и услуги станут дешевле, а знания будут просто бесконечными и доступными всем.”

[непонятно, при чем тут капитализм – но так или иначе на практике все движется ровно наоборот: товары стремительно дорожают, а знания настолько замусориваются и коммерциализуются, что становятся де-факто недоступными]

Для меня последним аккордом в этой статье было: “Профессии будущего – это та работа, которую не могут выполнять роботы. А именно: роботы не могут починить унитаз…”.

Это все, что надо знать о триумфе роботизации в представлениях визионеров.

22/01/2020. 2030: Каким будет предстоящее десятилетие?

Из этой статьи я процитирую лишь один фрагмент:

“К 2030 году заметную, если не ключевую роль в политической, экономической и общественной жизни стран будут играть те, кто родился на перекрёстке тысячелетий. Их число превысит два миллиарда человек. Дети Интернета, заложники смартфонов, поколение Z… у ровесников 21 века много определений. Однако, со всей определенностью можно сказать одно: новое поколение – это поколение прагматиков и реалистов, которое желает иметь лучшее будущее для себя и своих детей. Именно «поколение нулевых» возглавит процесс смены технологического уклада в мире, активного внедрения искусственного интеллекта во все сферы жизни… К 2030 году на новый уровень выйдет экономическое соревнование. Лидером станет тот, кто выступит в авангарде новой технологической революции, поставит инновации в центр государственной политики. Так уже поступил Китай”

[по факту: лицом поколения-Z (рожденного 1997 по 2012 год) стала Грета Тунберг (2003 г.р.) – это все что надо знать о реализме и прагматике их трендов. А “инновации” уже уронили Китай в глубочайший системный кризис]

24.08.2020. Каким будет мир в 2050 году по мнению футурологов?

Уже упомянутый физик и футуролог Митио Каку уверяет, что к 2050-му медицина достигнет сияющих вершин, с полной расшифровкой генома, дистанционной терапией оперативной печатью органов на 3D-принтере, и победой над всеми возрастными заболеваниями.

[Почему-то он, сказав “А” не говорит “Б” – что люди в этом случае будут практически бессмертными (видимо, сказав “Б”, пришлось бы отметить и последствия этого)].

Далее говорится, что работу будут выполнять в основном роботы, а люди будут работать дистанционно (заодно поются дифирамбы “ковид-пандемии”, будто бы сделавшей дистанционную работу всеобщей нормой).

Тут же заявляется, что население Земли достигнет 9.7 млрд., большинство людей будут жить в мегагородах, где придется решать сложные экологические проблемы. [Как это заявление сочетается со сказанным ранее о роботах и работе – вовсе непонятно. Похоже концепция непротиворечивости модели чужда этим футурологам]

24.04.2021 Мир в 2050-м. Прогноз экспертов, как все изменится за следующие 30 лет

Тут мы наблюдаем удивительную кашу из рассказа о биометрии (которая станет обязательной для идентификации) и медицине (которая станет цифровой):

“Ожидается, что в индустрию войдут технологические гиганты (Apple, Google, Microsoft), которые принесут новые бизнес-модели и станут локомотивом отрасли здравоохранения.”

[История с “ковид-пандемией” показала, что будет в этом случае на примере одного малоопасного ОРВИ – если такое станет социальной нормой для медицины в развитых странах, то впору бежать к монгольским или филиппинским шаманам]

“…К 2050-му человечество, конечно, не откажется от продуктов нефтепромышленности, однако доля «зеленой» энергетики повысится до 80%”.

[Нынешний энергетический кризис, вызванный курсом на “зеленую энергетику”, как бы намекает на уровень адекватности этого прогноза]

ПОДВОДЯ ИТОГ: в медиа не обнаружено ни одной реалистичной привлекательной картины будущего. Придется как-то самим, без опоры на деградировавший научпоп в журналистике.