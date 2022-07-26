Мнение: Что там с фашизмом на Украине?

Что там с фашизмом на Украине?

азбираться начну с определения Димитрова. Почему с определения Димитрова? Потому что на данный момент это лучшее определение фашизма, не зря оно стало классическим. Все остальные, в том числе и 14 признаков фашизма Умберто Эко, 100 вопросов и ответов о фашизме О.Мосли, просто чушь. Вообще неспособность разобраться с фашизмом, его сущностью, меня давно удивляла. И если эта неспособность у капиталистов понятна. Кто ж будет под себя копать? То неспособность разобраться с фашизмом у коммунистов решительно неясна. Мне не ясна. Беспомощность в обобщениях, в выведении общего, раздражала и раздражает. Поможет определение Димитрова и самостоятельное выведение генезиса фашизма из исторических примеров фашизма, что я в этой статье и сделаю. Но вернёмся к Димитрову.

Определение фашизма Димитрова:

Фашизм – это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала. Фашизм – это не надклассовая власть и не власть мелкой буржуазии или люмпен-пролетариата над финансовым капиталом. Фашизм – это власть самого финансового капитала. Это организация террористической расправы с рабочим классом и революционной частью крестьянства и интеллигенции. Фашизм во внешней политике – это шовинизм в самой грубейшей форме, культивирующий зоологическую ненависть против других народов.

1. Диктатура финансового капитала на Украине безусловно есть. Как и во множестве (если не во всех) других стран. Но она не империалистическая, и не открытая, по крайне мере пока, хотя и шовинистическая (национальное превосходство).

2. Революционная часть интеллигенции и рабочих, кто не знает, это коммунисты имеются в виду, подавлена. Законодательно запрещена, преследуется, в том числе уголовными статьями.

3. Расправы с рабочим классом. Тут сложность с тем, что рабочий класс Украины в значимой части представлен русскими гражданами. Конечно, нельзя сказать, что рабочие на Украине сплошь русские, но промышленные регионы Украины по большей части с русским населением. Так что представительство русских среди рабочих Украины значимо. Тем не менее, на мой взгляд, преследуются русские на Украине из-за шовинизма, т.е. по национальному признаку, а не из-за принадлежности к рабочему классу.

4. Крестьянства на Украине нет, как собственно и в Европе, России и много где, потому упоминание крестьянства уже неактуально.

5. Фашизм во внешней политике на Украине определенно есть. Зоологической ненависти к другим народам не просто много, это то, что сложно не заметить.

Вывод. По классическому определению Димитрова фашизма на Украине нет.

Тем не менее, пусть не все пункты из определения Димитрова выполняются, но выполняется их достаточно много, чтобы это игнорировать, и чтобы можно было списать на типичное присутствие некоторого числа фашистов в капиталистическом государстве. Фашистов и преступлений фашистов на Украине много, ниже я покажу как много, фашисты в определенной степени сращены с госструктурами: Рада, армия, СБУ и др. От этого нельзя отмахнуться.

Рассмотрим происхождение фашизма. Отсюда нам откроется его суть. Если смотреть развитие фашизма в Германии, Италии, Польше, Японии, Испании, то видны определенные общие черты. Тут предложу для ознакомления ролики ютубканала «Держать курс». Установление фашизма везде проходило по одному и тому же сценарию. Проблемы у местных капиталистов, которые те переносят на рабочих. Рабочие, терпя лишения, восстают, организуются, и выступают против буржуазии. Передовая часть рабочих вместе с частью интеллигенции образуют коммунистическую партию. Власть в государстве под буржуазией начинает шататься, а где-то (Испания) даже они её теряют. Буржуазия ищет варианты удержать власть, и находит решение в фашизме. Фашисты уничтожают авангард рабочих и части интеллигенции – коммунистов, громят организации рабочих – профсоюзы. Тем самым уничтожают непосредственную угрозу буржуазии. Далее задача фашистов состоит в объединении рабочих и буржуазии. Делается это путём поиска общего врага. Точнее выбирается враг буржуазии и назначается общим врагом нации. Этим путём капиталисты всегда идут в первую очередь, потому что другой путь – это более справедливое распределение доходов. И когда капитал готов пойти этим путём, как было после 2мв, и бывает в «странах-изгоях» (Иран), угроза революции для него снимается. И тогда фашизм не нужен буржуазии. Но беда в том, что капитал готов пойти на более справедливое распределение доходов только под угрозой гибели, не раньше. Отсюда у фашистов шовинистическая внешняя политика, где ненависть нации направляется на непосредственную угрозу капиталистов. Это может приводить к войне. Если страна не сорвалась фашистами в войну, то фашизм тихо деградирует и уходит сам. Свою задачу по ликвидации непосредственной угрозы буржуазии он выполнил. Соответственно, перестаёт быть ей нужен, отсюда снижается финансирование. А кроме поддержки буржуазии у фашистов ничего нет. Это очень важный момент, что без поддержки буржуазии у фашистов нет возможности удержать власть. Фашисты – не самостоятельная сила. Тут надо отметить, что в исторических примерах контроль над фашизмом у буржуазии непрямой, через финансирование. Фашисты быстро брали власть в свои руки, и устанавливали диктатуру. Фашистов мало, и при демократии у них нет шансов удержаться во власти. От того и возникали проблемы у буржуазии, когда фашистов заносило. Сразу их остановить буржуазия не могла.

Теперь вернёмся к Украине. Спусковым крючком для распространения идеологии фашизма на Украине стал 2014 год. Если до него фашисты присутствовали на Украине, скажем, как в Прибалтике, и даже при нарушения закона преследовались, то после него преследования прекратились, стало много фашизма в школах, политике, армии. При этом власти у фашистов в полной мере нет. Нет большинства в думе, нет фашистского президента.

Теперь приведу примеры фашистских проявлений на Украине, чтоб было видно, что их действительно много. Когда встречаешь такое периодически в новостях, то не всегда это позволяет определить масштаб явления. А вот когда видишь списочно, масштаб явления трудно не заметить. Оговорюсь, что я привожу название, краткое описание и дату (там, где необходимо). Забив их в поиске, легко найти подробности. Рекомендую это сделать. Также отмечу, что приведено в примерах не всё.

Фашистский юмор в рекламе и агитации:

[Фашистский юмор в рекламе и агитации:]

Фашистские организации:

[Фашистские организации:]

Часть мероприятий фашистов и в честь фашистов, в том числе в политике и культуре:

[Часть мероприятий фашистов и в честь фашистов, в том числе в политике и культуре:]

Политики Украины о фашизме:

[Политики Украины о фашизме:]

В 2014 году власть на Украине с пророссийской сменилась на проамериканскую. Так, считают все стороны конфликта. И это хорошо видно по финансированию режимов. И потому, куда сбежал Янукович (в Россию). Политика Украины сменилась на антироссийскую, что, видимо, и было целью американцев. Для этого понадобилось усиление национализма на Украине. Так называемое строительство нации. Но исторически сложилось так, что националисты Украины замарались фашизмом. Кстати, как и в России, что проблемы националистов в России усугубило. Но так как других националистов не было, использовали тех, что были: Бандеру, Шухевича и прочих. Что неизбежно приводило националистов Украины в фашизм. Т.е. если «Батька – Бандера», то вариантов кроме фашизма нет, потому что Бандера – фашистский прихвостень. Вполне возможно, что будь на Украине другие инструменты строительства нации, всплеска фашизма бы не произошло. Но на Украине оказалось и множество русских. Это так называемая мина, заложенная большевиками. И формирую нацию на образе врага – России, неизбежно врагами объявлялись и русские украинцы. Кстати, также произошло и в Прибалтике. Разве что там перемены финансировал Евросоюз в, скажем так, более спокойное время, и Россию в образе врага не требовал, потому перемены произошли в более мягком варианте. Русских украинцев оказалось достаточно много, чтобы они смогли организоваться и выступить против таких перемен. В Крыму путём референдума отделились и ушли в Россию. На Донбассе развязали гражданскую войну. Вот этот момент, с большим количеством русских украинцев, и не дал Украине легко и быстро сформировать украинскую нацию на образе врага – России. И выступи в этот момент Россия в защиту русскоязычных граждан Украины, весь план США по отрыву Украины от России и превращению её во врага бы рухнул. К сожалению, до властей России ситуация дошла только через 8 лет. Когда американцы успели создать, перевооружить и обучить армию Украины.

Фашисты всегда выступают против коммунистов, что и произошло и на Украине, где коммунистическую партию запретили к 2015 году. Но на Украине не было усиления рабочего класса. Он, как и местные коммунисты, тихо деградировал. Фашисты там никогда бы не набрали силу, украинскому капиталу они не нужны. Не будь денежной и организационной подпитки извне американцами, фашисты на Украине деградировали бы до уровня прибалтийских. Местный украинский капитал оплачивать украинских фашистов в полной мере не готов. На выборах в думу фашистские партии Украины не особо и поддержали, те не набрали и 5%. Также и на президентских выборах кандидат от фашистов проиграл. Ведь фашисты нужны для противостояния рабочим и коммунистам. Чего на Украине не требовалось. На Украине капитал боролся друг с другом. И фашистов использовал в борьбе друг с другом. Многие из олигархов от фашистов даже получили именование пророссийских (Ахметов, Пинчук, Новинский). Даже про АТО (Анти-террористическая операция Украины против восточных регионов) говорили, как про захват олигархом Коломойским востока Украины для себя. Эта грызня украинских олигархов друг с другом во многом и помогла ДНР и ЛНР отбиться, и свести гражданскую войну, она же АТО, к "Минским соглашениям". Зато американскому капиталу фашисты на Украине были нужны для антиросской повестки. Вполне возможно, что если бы на Украине был доступен другой инструмент для антироссийской повестки, обошлись бы другим.

Вывод.Таким образом присутствие фашизма и фашистов в политике, армии Украины в большей части насаждается, финансируется извне, США. Фашисты служат инструментом сплочения нации вокруг образа врага. В данном случае – России. При этом полностью власть фашистам не передаётся. Фашистов времена даже одёргивают. Буржуазия пробует использовать фашизм с большим контролем. Как называть подобные режимы? Думаю, скоро придумают хлёсткое название.

З.ы. Пользовался материалами сети, в том числе и материалами colonelcassad, Чумного Доктора и прочих.

https://smertnyy.livejournal.com/49568.html – цинк

—