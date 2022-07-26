Мнение: Про головы на плечах

Польша отказывается делиться газом с европейскими странами по схеме, которую предлагает Еврокомиссия, – министр климата Польши Анна Москва.

И вот, кстати, кого точно можно понять, так это поляков. Они последовательно реализовывали программу отказа от российских энергоресурсов уже несколько лет. Сама задача была поставлена примерно в 15 году, когда началась война в Сирии. Уже тогда стало кристально ясно, что в будущем политический шантаж, который Кремль продемонстрировал в ходе двух «газовых войн» с Украиной, рано или поздно, но перерастет в полноценные масштабные боевые действия. Никто не уйдёт обиженным.

У кого была голова на плечах, а голове – мозг, тот прекрасно понимал подоплеку сирийской военной авантюры Путина и отдавал себе отчет, что война за европейский газовый рынок переходит в горячую фазу. А потому поляки загодя начали готовиться к отключению, причем сделали это сами, еще в 19 году уведомив Газпром строго в соответствии с контрактом, что с 21 года не будут перезаключать договор поставки газа. Был заказан и построен газовый терминал в Свиноусцье, был реанимирован проект Балтийского трубопровода прямого доступа к норвежскому газу, который по состоянию на сегодняшний день построен, а запуск в эксплуатацию намечен на 1 октября 2022 года. В этом году поставки ожидаются в расчете на 2-3 млрд кубометров (в годовом исчислении), но уже в 2023 году они должны выйти на проектную мощность в 10 млрд кубометров.

В общем, в отличие от тех же немцев, которые подсаживались на газовую иглу всё глубже и всеми своими немецкими венами, поляки трезво смотрели на происходящее и готовились к непростому будущему.

И вот теперь буквально на голубом глазу им предлагают начать ни с того, ни с чего проявлять солидарность с теми, кого события ужалили в самый последний момент. Понятно, что Польша совершенно без энтузиазма смотрит на идею безвозмездной помощи тем, кто проспал и прошляпил всё на свете.

И в этом смысле кого-кого, а поляков понять точно можно.

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