 

Times – западный взгляд на украинский конфликт формируется принятием желаемого за действительное

26.07.2022, 2:45, Разное
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В западных СМИ незначительным победам украинцев искусственно предоставляется огромное информационное освещение, а крупные успехи русских освещаются значительно скромнее, уверен автор The Times Род Лиддл. Кроме того, каждое заявление украинского политика принимается за чистую монету, каким бы откровенно нелепым оно ни было. В итоге западный взгляд на этот военный конфликт не беспристрастен, а формируется принятием желаемого за действительное.


AP

Каждые несколько дней западные военные эксперты выступают с заявлениями о том, что русские абсолютно беспомощны, их войска плохо подготовлены и не соблюдают дисциплину, их тактика архаична, а их командные пункты разносятся вдребезги украинскими тяжёлыми артиллерийскими орудиями. Они убеждают в том, что это не прекращающееся фиаско скрывают от русского народа, которому просто не говорят правду, однако, как уверен автор The Times Род Лиддл, вся проблема состоит в том, что людям на Западе тоже не говорят правду.

Как пишет автор материала, каждое заявление украинского политика, каким бы откровенно нелепым оно ни было — например, о том, что «Путин только что пережил попытку переворота», — принимается за чистую монету, включая оценки того, сколько солдат погибает с каждой стороны. Незначительным победам украинцев искусственно предоставляется огромное информационное освещение, а крупные успехи русских освещаются значительно скромнее.

«Конечно, нам очень бы хотелось, чтобы Зеленский выдворил Путина из своей страны. Но вот в чём состоит вся проблема: наш взгляд на этот военный конфликт не беспристрастен, а формируется принятием желаемого за действительное. И так было с самого первого дня», — пишет Род Лиддл. 

Он отмечает, что причиной такого «одноглазого» взгляда на украинский конфликт является полнейшее бессилие Запада и чувство стыда за это бессилие. «Оборонительные редуты» санкций работают совсем не так, как планировалось: самодостаточная РФ прекрасно себя чувствует, а введший ограничения Запад поражён инфляцией и половина Западной Европы в ужасе от возможного отключения российского газа. Кроме того, более половины населения мира проживает в государствах, которые ни в малейшей мере не намерены применять санкции против страны, которую они считают необходимым инструментом сдерживания Запада. 

«Мы хотим, чтобы Украина победила и чтобы мы приписали себе заслуги в этой победе, но мы не готовы сделать ничего, что могло бы даже слегка нарушить нашу комфортную жизнь. Но я боюсь, что скоро нам придётся этой комфортной жизнью поступиться. Если — и когда — победит Путин, он не остановится на достигнутом», — заключает автор материала.



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