Министр иностранных дел Конго рассказал, чему он научился в Ленинграде

Жан-Клод Гакоссо, министр иностранных дел Конго, говорил на русском языке с журналистами перед пресс-конференцией, в которой к нему присоединился Сергей Лавров. Он пояснил журналистам, как выучил русский язык в Ленинграде, процитировал Пушкина и добавил, что Конго – это друг.

Мы всегда будем помнить, как нас, студентов, приняли в вашей стране и дали нам прекрасное образование. В Ленинградском университете имени Жданова я учился. Театр “Эрмитаж” в Санкт-Петербурге стал для меня вторым домом. Он стал для меня “Медным всадником”. Министр заявил: “Я люблю творение Петра”.

Его объяснением было то, что русский язык очень популярен в Конго и люди пытаются его выучить.

Мы здесь для вас, “вы знаете”. Министр заявил, что мы с вами друзья, настоящие друзья.