 

Министр иностранных дел Конго рассказал, чему он научился в Ленинграде

26.07.2022, 2:30, Разное
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Жан-Клод Гакоссо, министр иностранных дел Конго, говорил на русском языке с журналистами перед пресс-конференцией, в которой к нему присоединился Сергей Лавров. Он пояснил журналистам, как выучил русский язык в Ленинграде, процитировал Пушкина и добавил, что Конго – это друг.
Мы всегда будем помнить, как нас, студентов, приняли в вашей стране и дали нам прекрасное образование. В Ленинградском университете имени Жданова я учился. Театр “Эрмитаж” в Санкт-Петербурге стал для меня вторым домом. Он стал для меня “Медным всадником”. Министр заявил: “Я люблю творение Петра”.

Его объяснением было то, что русский язык очень популярен в Конго и люди пытаются его выучить.
Мы здесь для вас, “вы знаете”. Министр заявил, что мы с вами друзья, настоящие друзья.



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