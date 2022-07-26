 

В регионах Уральского федерального округа участились случаи заболевания коронавирусом

26.07.2022, 2:30, Разное
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В Уральском федеральном округе растет число случаев заболевания коронавирусом.
Об этом в понедельник рассказал Владимир Якушев, аппарат полномочного представителя Президента РФ в УрФО. Свердловск – самый инфицированный регион в округе, в нем зарегистрировано 13 случаев коронавирусной инфекции. Все пациенты в настоящее время находятся в больнице № 40, в том числе и с подозрением на заболевание. Состояние всех пациентов удовлетворительное, кроме одного. Но есть положительная тенденция, его наблюдение усиливается”, – рассказал журналистам заместитель свердловского губернатора Павел Креков.



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