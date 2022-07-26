 

“Рома” может продать Шомуродова во время летнего трансферного окна

26.07.2022, 2:30, Разное
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В летнее трансферное окно “Рому” может покинуть нападающий Эльдор Шомуродов.
Жозе Моуриньо, выступающий за сборную Узбекистана, не был впечатлен игрой своей команды на предсезонных сборах.

В 2020 году нападающий перешел в “Дженоа” из “Ростова”, а в следующем сезоне пополнил ряды “Ромы”. Он сыграл в 39 матчах за “Рому”, забив пять голов и отдав шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что “Рома” хочет подписать полузащитника ПСЖ Вейналдума.



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