Финскую компанию Wartsila атаковали хакеры после ее ухода из России

Финская машиностроительная компания Wartsila подверглась атаке хакеров после заявления об уходе из России, сообщила общественная телерадиовещательная корпорация YLE со ссылкой на финскую фирму по безопасности Cyber Intelligence House.

«По данным преступной группы под названием LV Ransomware, из информационных систем Wartsila было похищено два терабайта данных. О похищении данных стало известно после того, как Wartsila объявила об уходе из РФ (в апреле)», – приводит сообщение РИА «Новости».

Утечка могла затронуть данные, связанные с информацией о сотрудниках и интеллектуальной собственности компании Wartsila, включая, например, патенты. Wartsila подтвердила YLE факт кибератаки, заявив, что проинформировала своих клиентов о взломе и предупредила их, что похищенные данные могут использовать в мошеннических целях.

На прошлой неделе Wartsila информировала, что продала часть своих российских подразделений местному руководству, другие были переведены за пределы России, а в целом концерн завершил работу на российском рынке.

Как указано на сайте финского предприятия, Wartsila является мировым лидером в области инновационных технологий и решений на протяжении всего жизненного цикла для морского и энергетического рынков. В компании работает 17 тыс. человек в более чем 200 офисах в 68 странах.

В апреле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что с территории США идет вредоносная деятельность в киберпространстве, принимаются меры по защите от подобных атак во всех соответствующих областях.

Ранее в российском МИД сообщали, что в отношении РФ ведется война в киберпространстве, ее ведет целая армия кибернаемников, перед ними поставлены конкретные боевые задачи.

—