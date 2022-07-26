После заявления Газпрома о сокращении поставок в Европе началась паника

В Европе началась паника после новости о сокращении транзита по газопроводу «Северный поток» до 33 млн кубометров в сутки, пишет обозреватель британской Express Джейкоб Пол.

Как отметил журналист, министры энергетики ЕС сразу же отреагировали на это событие. Они соберутся завтра в Брюсселе для обсуждения чрезвычайного плана Евросоюза по экономии газа. «Именно такого развития событий опасалась Еврокомиссия», – приводит текст статьи РИА «Новости».

Ранее в понедельник Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». После этого цена газа в Европе на бирже подскочила на 4,2%.

Предыдущая транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений.

В понедельник Газпром получил от Siemens документы от властей Канады по турбинам. В российской компании указали, что эти документы не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы.

В свою очередь председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в условиях снижения поставок газа из РФ Европа должна готовиться к их полному прекращению, которое, по ее мнению, «рано или поздно» произойдет.

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