 

После заявления Газпрома о сокращении поставок в Европе началась паника

26.07.2022, 2:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Европе началась паника после новости о сокращении транзита по газопроводу «Северный поток» до 33 млн кубометров в сутки, пишет обозреватель британской Express Джейкоб Пол.

Как отметил журналист, министры энергетики ЕС сразу же отреагировали на это событие. Они соберутся завтра в Брюсселе для обсуждения чрезвычайного плана Евросоюза по экономии газа. «Именно такого развития событий опасалась Еврокомиссия», – приводит текст статьи РИА «Новости».

Ранее в понедельник Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». После этого цена газа в Европе на бирже подскочила на 4,2%.

Предыдущая транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений.

В понедельник Газпром получил от Siemens документы от властей Канады по турбинам. В российской компании указали, что эти документы не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы.

В свою очередь председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в условиях снижения поставок газа из РФ Европа должна готовиться к их полному прекращению, которое, по ее мнению, «рано или поздно» произойдет.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.03.21 / Гондурасцы с поддельным «Спутником V» сбежали от властей Мексики

27.10.20 / “Яндекс.Маркет” оценил изменения на российском рынке смартфонов за последние 10 лет

16.07.20 / Партия Зеленского выбрала оппонента для Кличко

27.06.20 / Адвокат Ефремова сообщил, кто высказал предложение о 100 млн рублей компенсации

27.10.21 / Трепак: Данилов назвал украинские суды опасными. Видимо, переживает за санкции СНБО, понимая, что с правовой точки зрения они ничтожны

01.07.22 / Украина ввела визовый режим для россиян

24.12.20 / BI – раздаёт, «как подарки на Рождество» — Трамп помиловал и смягчил наказания сразу 20 людям

09.01.21 / Несмотря на рекордную вакцинацию, Израиль ужесточает карантин

12.06.21 / В Москве снизили скорость движения электросамокатов

27.09.21 / Главврач “Феофании” рассказал о состоянии водителя Шефира, пострадавшего во время нападения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика