Уроженка Оренбурга победила в конкурсе «Мисс РФ – 2022»

Статус «Мисс Россия – 2022» получила уроженка Оренбурга Анна Линникова, всего в финал конкурса прошло 25 девушек.

«Мисс Россия – 2022» становится Линникова Анна, Оренбург», – объявила имя победительницы «Мисс Россия – 2019» Алина Санько в ходе трансляции финала конкурса, торжественно вручая девушке корону, передает РИА «Новости».

Анна Линникова – студентка второго курса Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, изучает PR. Девушке 22 года. В число хобби юной победительницы входят, в частности, шитье и изучение французского языка. Девушка мечтает объехать весь мир и с 16 лет исполняет эту мечту, работая моделью и путешествуя по контрактам по всему миру. По мнению Линниковой, титул «Мисс Россия» дает возможность «говорить публично о насущных проблемах и привлекать внимание общественности к социально значимым вещам».

Статус «I Вице-мисс Россия – 2022» стала уроженка Республики Чувашия Анна Будаева, а корону «II Вице-мисс Россия – 2022» получила Дарья Немаева. Дарья из Хабаровского края. Всего в финал прошло 25 участниц в возрасте от 18 до 23 лет из разных городов России, в том числе из Чебоксар, Ялты, Энгельса, Еманжелинска, Иваново, Оренбурга, Твери, Тольятти, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Москвы, Нижнекамска, Санкт-Петербурга, Челябинска, Перми, Казани, Пензы.

В ходе конкурса девушки отвечали на индивидуальные вопросы, в том числе философской направленности, а также на тему искусства, литературы, экологии. Также в программу вошли классические испытания конкурса красоты – дефиле в купальниках и краткий рассказ о себе.

Организаторы конкурса подготовили и развлекательную программу – в нее вошли выступления Дмитрия Маликова с песней «Мир без твоей любви», «Мы еще встретимся», «Ты одна такая», а также песни певицы Асии «Ну че ты такой хороший», «911» и «Мама, он мне нравится». В состав жюри входят, в частности, Маликов, теле- и радиоведущий Максим Привалов и композитор Владимир Матецкий.

Ежегодный национальный конкурс «Мисс Россия» – крупнейший проект страны в области красоты, который проходит при поддержке Минкультуры РФ. Отборочные туры конкурса проводятся в 85 субъектах РФ, в кастингах принимают участие более 75 тыс. девушек.

Напомним, в мае 2020 года стало известно, что победительница конкурса красоты «Мисс Россия – 2015» и обладательница титула вице-мисс мира того же года София Никитчук переболела COVID-19.

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