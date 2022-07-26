 

Странам ЕС не удалось договориться о сокращении потребления газа

26.07.2022, 1:55, Новости дня
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Посланники стран Европейского союза не смогли прийти к единому мнению о сокращении потребления газа на 15%, предложенном Еврокомиссией (ЕК), сообщило Associated Press со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС.

«Этот вопрос по-прежнему в работе», – приводит слова дипломата ТАСС.

По его информации, посланники стран ЕС также рассматривали идею об ограничении полномочий Еврокомиссии (ЕК), которая планирует выдвинуть требование о сокращении потребления природного газа на 15% без согласия стран ЕС. Однако дипломаты не пришли к единому мнению.

Ранее в понедельник Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». После этого цена газа в Европе на бирже подскочила на 4,2%. Кроме того, по сообщениям британских СМИ, после новости о сокращении поставок по газопроводу «Северный поток» в Европе началась паника.

Предыдущая транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений. В понедельник Газпром получил от Siemens документы от властей Канады по турбинам. В российской компании указали, что эти документы не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в условиях снижения поставок газа из РФ Европа должна готовиться к их полному прекращению, которое, по ее мнению, «рано или поздно» произойдет.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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