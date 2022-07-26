 

В команде Байдена задумались об объявлении ЧС в США из-за оспы обезьян

26.07.2022, 1:55, Новости дня
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Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения в Соединенных Штатах режима ЧС в области здравоохранения из-за оспы обезьян, а также планирует назначить в Белом доме координатора по борьбе с распространением заболевания, сообщила The Washington Post.

«Администрация Байдена взвешивает, объявить ли вспышку оспы обезьян в стране чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, а также планирует назначить в Белом доме координатора мер против вируса», – приводит текст материала РИА «Новости».

Отмечается, что в администрации американского президента обсуждался этот вопрос с высокопоставленными деятелями области здравоохранения в США на выходных после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения.

Как сообщили изданию источники, некоторые в американских властях уверены, что введение режима ЧС позволит собирать более точные данные о распространении вируса, однако другие считают такой шаг больше символическим и утверждают, что он вряд ли поможет разрешить ситуацию с вакцинами и проблемами с лечением.

По сообщению американского медицинского регулятора, Центром по контролю и профилактике заболеваний в США было зафиксировано около 2,9 случаев заболевания.

В прошлую субботу глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение. Глава ВОЗ также отметил, что вспышка оспы обезьян представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы, где риск высок. Оспа обезьян – редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. В Роспотребнадзоре не увидели необходимости введения дополнительных противоэпидемических мер в РФ из-за оспы обезьян.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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