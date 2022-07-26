Пермский край: 88 случаев заболевания COVID-19 были подтверждены в течение 24 часов
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
За последние 24 часа в Пермском крае подтверждено восемьдесят восемь случаев заболевания COVID-19.
Эта информация предоставлена kp.ru и ссылается на региональный оперативный штаб.
В Перми, Березниках и других населенных пунктах зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом.
Было зарегистрировано 373 024 случая.
Также стало известно, что в Калининграде за неделю с 18 по 24 июля был зарегистрирован 401 случай заболевания КОВИД-19.
Охват тестами составил 81% на 100 000 человек.
Владимир Болибок (иммунолог) ранее говорил о последствиях COVID-19.
Смотреть комментарии → Комментариев нет