 

Лавров передал послание Путина президенту Республики Конго

26.07.2022, 1:05, Разное
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Сергей Лавров, министр иностранных дел России, передал Дени Сасу Нгессо, президенту Республики Конго, послание от президента РФ Владимира Путина.
Встреча министра иностранных дел РФ и президента Конго состоялась в его доме в Ойо.

Лавров встретился с Жан-Клодом Гакосо, министром иностранных дел государства.

Ранее Лавров прибыл в Республику Конго.

Это первый в истории визит министра иностранных дел РФ в Республику Конго.



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