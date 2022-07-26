Лавров передал послание Путина президенту Республики Конго

Сергей Лавров, министр иностранных дел России, передал Дени Сасу Нгессо, президенту Республики Конго, послание от президента РФ Владимира Путина.

Встреча министра иностранных дел РФ и президента Конго состоялась в его доме в Ойо.

Лавров встретился с Жан-Клодом Гакосо, министром иностранных дел государства.

Ранее Лавров прибыл в Республику Конго.

Это первый в истории визит министра иностранных дел РФ в Республику Конго.