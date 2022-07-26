Лавров передал послание Путина президенту Республики Конго
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Сергей Лавров, министр иностранных дел России, передал Дени Сасу Нгессо, президенту Республики Конго, послание от президента РФ Владимира Путина.
Встреча министра иностранных дел РФ и президента Конго состоялась в его доме в Ойо.
Лавров встретился с Жан-Клодом Гакосо, министром иностранных дел государства.
Ранее Лавров прибыл в Республику Конго.
Это первый в истории визит министра иностранных дел РФ в Республику Конго.
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